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محافظ البحيرة تتفقد أعمال تجديد محطة مياه شبراخيت

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:35 م
محافظ البحيرة تتفقد أعمال تجديد محطة مياه شبراخيت محافظ البحيرة تتفقد أعمال تجديد محطة مياه شبراخيت
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أعمال إحلال وتجديد محطة مياه شبراخيت بقيمة 43 مليون جنيه، حيث يشمل المشروع عملية إحلال وتجديد المحطة، بالإضافة إلى إنشاء مروق جديد، بدلا من القديم الصادر له قرار إزالة، والذى تم إزالته بمعرفه شركة المياه.
 
وأكدت محافظ البحيرة، على أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة بلغت 70%، وجارى البدء فى أعمال المروق، والمقرر الانتهاء منها فى نهاية العام بطاقة 800 متر فى الثانية لخدمة مركز شبراخيت والقرى المجاورة وأجزاء من قرى ايتاى البارود والرحمانية، بإجمالى مستهدف من السكان 100 ألف نسمة.
 
واستعرض المهندس ماهر العدوى المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحة ، مشروعات مياه الشرب المنفذه بنطاق المحافظة فى الفترة من 1/7/2014 وحتى 30/7/2018 والتى بلغت إجمالى تكاليفها الاستثمارية مليار ونصف المليار جنيه وهى عبارة عن  محطات مياه شرب ( العباسى بالدلنجات- أبو حمص - المحمودية -شبكات مياه أبو حمص - شبكات مياه الدلنجات ، مشيرا إلى أنه جاري التجهيز للافتتاح فى نهاية هذا الشهر محطة مياه المجد بالرحمانيه بطاقة 5 آلاف متر مكعب / يوم ومحطة مياه رأس كوتشى بطاقه 5 آلاف متر مكعب بالإضافة إلى خط مياه زاوية صقر بطول 14 كم ونهو خط مياه الطرانه وتوسعات محطة مياه أبو حمص باجمالى تكاليف استثمارية تقدر بمليار و130 مليون جنيه شاملة توسعات محطة مياه كفر الدوار وشبكاتها وإحلال وتجديد محطة مياه شبراخيت واستكمال شبكات أبو حمص والدلنجات والمقرر الانتهاء من تلك المشروعات مع بداية عام 2019.
 
وعن مشروعات الصرف الصحى المنفذه فى الفترة من 1/7/2014 وحتى 30/7/2018 بقرى المحافظة، صرح المهندس ماهر ان إجمالى تكاليف تلك المشروعات 439 مليون جنيه لعدد 30 مشروع داخل قرى المحافظة، حيث تم مد جميع مدن المحافظة بخدمة الصرف الصحى ما عدا مركز بدر الجارى به أعمال التنفيذ التى وصلت حتى الآن 10% بتكلفة 130 مليون جنيه، عبارة عن محطة معالجة، وشبكات وروافع و2 محطة رفع.
 
وأعلنت المهندسة نادية عبده عن موافقة اللواء السيد العشرى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على عمل توسعات محطة مياه دمنهور بتكلفه تقديرية 400 مليون جنيه.
 
كما شددت محافظ البحيرة على ضرورة الإسراع ونهو تلك المشروعات فى توقيتاتها المحددة والالتزام ببرنامجها الزمنى ، رافق المحافظ المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد و محمد عنتر رئيس مدينة شبراخيت.
 
 

 


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