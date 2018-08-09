محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير مدخل مزلقان القراريش

الأقصر - أحمد مرعى

أجرى محافظ الأقصر محمد بدر، جولة اليوم الخميس، تفقد خلالها أعمال تطوير مدخل مزلقان القراريش وأعمال رصف امتداد شارع التليفزيون بمسافة حوالى 800 متر.

وجاءت توجيهات محافظ الأقصر، بسرعة إنهاء أعمال الطرق ومطابق الصرف الصحى وغرف التفتيش ومنافذ الرى الموجودة، على امتداد شارع التليفزيون الذى يربط بين مستشفى الأقصر الدولى ومدينة البياضية.

ووجه محمد بدر، بسرعة دهان البلدورات وتخطيط الشارع ليظهر بالمظهر اللائق، لافتاً إلى أهمية مراجعة كشافات الإضاءة بالشارع.

ومن جانبه، أوضح المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق، أن هذا الطريق لم يتم رصفه ولم تكتمل مرافقه منذ ما يزيد عن 15 سنة، مشيراً إلى أن أعمال الرصف شملت بعض الشوارع الجانبية التى لم تكتمل مرافقها من قبل.

وأكد مصطفى، أن توجيهات محافظ الأقصر جاءت بتكثيف حملات المرافق على الاشغالات وجعلها بصورة يومية على الشوارع التى تعانى اختناقات مرورية.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته كل من المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالأقصر ومسئول المشروعات بالمحافظة،والمهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة فى الشئون الهندسية والميدانية.