محافظ أسيوط يوجه بتوفير الدعم والخدمات لاحتفالات العذراء مريم بدير درنكة

أصدر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، تعليماته المشددة لجميع رؤساء المراكز والأحياء لتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات لاحتفالات دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط بمناسبة ذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضى المصرية مقدما التهنئة للاخوة الأقباط بهذه المناسبة.

وأشار الدسوقى، إلى التنسيق بين الجهات الأمنية وقيادات الكنائس بأسيوط ليخرج الاحتفال فى أجمل صورة وتوفير كافة الرعاية لزوار الدير من المصريين والأجانب وتوفير سيارات الإسعاف والنقاط الطبية بالقرب من اماكن الاحتفالات والتنسيق مع مركز أسيوط وادارتى المرور والمواقف لتخصيص سيارات بمختلف المواقف لنقل زوار الدير إلى اماكن الاحتفال ومنع التكدس والزحام المرورى بالطرق المؤدية إلى الدير ورفع كافة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق والأماكن المخصصة لهم .

وأكد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية له اليوم – على أن احتفالات الاخوة الأقباط بذكرى رحلة العائلة المقدسة هو احتفال للمصريين جميعا ومناسبة بتشارك فيها جميع فئات المجتمع بدون تفرقة فهو خير دليل على التعايش والترابط كنسيج واحد مسلمين وأقباط داخل وطن واحد، مشيرًا إلى أهمية احياء مسار محطات رحلة العائلة المقدسة واصفا أياه بانه ممر للتنمية الحقيقية يجب الحفاظ عليه فى إطار التنمية المستدامة .

وأشار الدسوقى، إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية ومسئولى الدير قبل بدء الاحتفال بمولد السيدة العذراء مريم لاتخاذ إجراءات مستمرة حتى انتهاء الاحتفالات من توفير سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وجاهزيتها تحسبا لأى طوارئ وتخصيص غرفة عمليات مركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة للتنسيق مع مسئولى الدير وكافة القيادات التنفيذية والأمنية لمتابعة سير الاحتفالات وتذليل كافة العقبات .

ونوه محافظ أسيوط، إلى أن المحافظة وضعت نصب أعينها خطة دعم لتطوير الخدمات والطرق بمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط والتى بدات باعتماد المحافظة أكثر من 25 مليون جنيه منها أعمال الصيانة والرصف للطرق الواقعة فى مسار رحلة العائلة المقدسة ورفع كفاءة عدد من الطرق المؤدية إلى دير السيدة العذراء مريم "الدير المحرق" بالقوصية ودير السيدة العذراء مريم بدير درنكة فضلا عن خطة المحافظة لزيادة أعداد الوفود السياحية والزائرين للمحافظة وتوفير كل سبل الراحة لهم والذى يتجاوز أعدادهم أكثر من 5 ملايين زائر من المصريين والأجانب خلال الاحتفالات وطوال أيام العام.

وأضاف عثمان الحسينى، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع مسئولى دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة لتحديد لجان متابعة وإشراف من الهيئة للمرور اليومى على الاحتفالات وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة واستقبال ضيوف الاحتفال من الأجانب وتقديم كافة المساعدة الخاصة بانتقال الزوار وإقامتهم، لافتًا إلى حملات الترويج السياحى التى تتم طوال العام للترويج لنقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط .

يذكر أن دير السيدة العذراء مريم يقع بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط على بعد 10 كم من مدينة أسيوط و3 كم من قرية درنكة ويرتفع أكثر من 100 متر عن سطح البحر وكان يتم اللجوء إلى كنيسة المغارة للاحتماء من فيضان النيل منذ أيام الفراعنة وبدأ بإقامة كنيسة فى القرن الأول الميلادى تعد من أقدم الكنائس فى العالم والتى تحولت لدير فى القرن الرابع الميلادى واشتهر بدير الرهبان النساخ لأنهم كانوا ينسخون الكتب ويترجمونها ويقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام بحضور أكثر من مليونى شخص من المصريين والأجانب، بالإضافة إلى وفود الدول الأفريقية والأجنبية المختلفة .