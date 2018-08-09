محافظة سوهاج تودع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج

سوهاج – عمرو خلف

أناب الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة يرافقه محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج فى توديع افواج حجاج الجمعيات الأهلية بسوهاج من ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج لأداء مناسك الحج هذا العام .

وأوضح عبد المنعم، أنه سافر اليوم فوجين للحج، ويضم الفوج الأول 300 حاجا وحاجة، والثانى 221 من مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ الحجاج التابعين للجمعيات هذا العام 521 حاجا وحاجة.

وأكد محافظ سوهاج، على أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، وحصولهم على التطعيمات اللازمة كما تم تكليف مديرى الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة لعقد ندوات توعية بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب والواجبات التى يجب الالتزام .

وأضاف شلبى، أنه من ضمن التسهيلات المقدمة للحجاج القيام بنقلهم اليوم من ميدان الشبان المسلمين بسوهاج خلال أتوبيسات مكيفية تسهيلًا عليهم للوصول فى المواعيد المحددة لعدم حدوث أى تأخير، مشيرا أن الرحلة الأولى بعدد 300 حاج رحلة رقم 4048، وتم تحركهم من ميدان الشبان المسلمين الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والثانية لعدد 221 حاجا رحلة رقم 4052 وتم تحركها من ميدان الشبان المسلمين ايضا الساعة العاشرة صباح اليوم، وتم نقلهم بأتوبيسات مكيفة تسهيلًا عليهم للوصول فى المواعيد المحددة .