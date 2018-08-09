video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة سوهاج تودع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:53 م
محافظة سوهاج تودع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج أفواج حجاج الجمعيات الأهلية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

أناب الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة يرافقه محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج فى توديع افواج حجاج الجمعيات الأهلية بسوهاج من ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج لأداء مناسك الحج هذا العام .

 

وأوضح عبد المنعم، أنه سافر اليوم فوجين للحج، ويضم الفوج الأول 300 حاجا وحاجة، والثانى 221 من مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ الحجاج التابعين للجمعيات هذا العام 521 حاجا وحاجة.

 

وأكد محافظ سوهاج، على أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، وحصولهم على التطعيمات اللازمة كما تم تكليف مديرى الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة لعقد ندوات توعية بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب والواجبات التى يجب الالتزام .

 

وأضاف شلبى، أنه من ضمن التسهيلات المقدمة للحجاج القيام بنقلهم اليوم من ميدان الشبان المسلمين بسوهاج خلال أتوبيسات مكيفية تسهيلًا عليهم للوصول فى المواعيد المحددة لعدم حدوث أى تأخير، مشيرا أن الرحلة الأولى بعدد 300 حاج رحلة رقم 4048، وتم تحركهم من ميدان الشبان المسلمين الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والثانية لعدد 221 حاجا رحلة رقم 4052 وتم تحركها من ميدان الشبان المسلمين ايضا الساعة العاشرة صباح اليوم، وتم نقلهم بأتوبيسات مكيفة تسهيلًا عليهم للوصول فى المواعيد المحددة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رحلات مكوكية لنقل 12486 حاجًا عبر ميناء نويبع

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

الحجاج

الجمعيات الاهلية




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة