video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث البرلمان يصف "معصوم مرزوق" بظاهرة حنجورية.. ويؤكد "لا يعرفه أحد"

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:14 ص
متحدث البرلمان يصف "معصوم مرزوق" بظاهرة حنجورية.. ويؤكد "لا يعرفه أحد" النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية
كتب ـ هشام عبد الجليل
إضافة تعليق

قال النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، إن الدعوة التى أطلقها السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، تؤكد إن البعض لا زال لا يدرك أنه لا يتعدى كونه ظاهرة حنجورية فقط، متسائلا: هو الأخ معصوم مرزوق بيدعوا مين بالظبط؟.

وأضاف حسب الله، لـ"اليوم السابع"، أن هؤلاء الأشخاص أصحاب مثل هذه الدعوات ليس لهم أى صدى شعبى، ولا قيمة او وزن فى الشارع المصرى، ولا يتعدى كونهم ظاهرة حنجورية فقط، متابعا: لو عملنا استفتاء بين سكان العقار اللى ساكن فيه معصوم مرزوق سنكتشف أنهم لا يعرفونه من الأساس، وهذا يؤكد أنه يتحدث لنفسه فقط.

وأوضح رئيس حزب الحرية، أن هذه الدعوات تؤكد ايضا ان لديه وقت فراغ كبير يستغله فى إطلاق مثل هذه الدعوات، التى لا تعبر الا عن شخصة، وأن المصريين ماضون فى طريق أخر إلا وهو طريق الإصلاح والاستثمار ونحو التقدم، متجاهلين مثل هذه الدعوات الخالية من المضمون والتى لا تعبر سوى عن شخص فقط ليس معلوم لدى سكان العقار القاطن به.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مارجريت عازر: المصريون يرفضون دعوات معصوم مرزوق للمساس باستقرار الوطن

طارق الخولى يتهم معصوم مرزوق بالتنظير لخراب الوطن وتحقيق مكاسب شخصية

4 بلاغات جديدة تطالب النائب العام بمحاكمة معصوم مرزوق لإثارة الرأى العام

البرلمان ينتفض ضد معصوم مرزوق ويطالب بمحاكمته.. التهم المنسوبة المساس بالأمن القومى و محاولة قلب نظام الحكم.. والنواب: دعوته غير مدروسة هدفها نشر الفوضى.. وتيارات معادية للدولة تقف خلفه

وكيل خطة البرلمان يطالب بمحاكمة معصوم مرزوق بتهمة التحريض ضد الدولة

اخبار البرلمان

اخبار اليوم

معصوم مرزوق

جزب الحرية




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة