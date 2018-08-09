متحدث البرلمان يصف "معصوم مرزوق" بظاهرة حنجورية.. ويؤكد "لا يعرفه أحد"

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، إن الدعوة التى أطلقها السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، تؤكد إن البعض لا زال لا يدرك أنه لا يتعدى كونه ظاهرة حنجورية فقط، متسائلا: هو الأخ معصوم مرزوق بيدعوا مين بالظبط؟.

وأضاف حسب الله، لـ"اليوم السابع"، أن هؤلاء الأشخاص أصحاب مثل هذه الدعوات ليس لهم أى صدى شعبى، ولا قيمة او وزن فى الشارع المصرى، ولا يتعدى كونهم ظاهرة حنجورية فقط، متابعا: لو عملنا استفتاء بين سكان العقار اللى ساكن فيه معصوم مرزوق سنكتشف أنهم لا يعرفونه من الأساس، وهذا يؤكد أنه يتحدث لنفسه فقط.

وأوضح رئيس حزب الحرية، أن هذه الدعوات تؤكد ايضا ان لديه وقت فراغ كبير يستغله فى إطلاق مثل هذه الدعوات، التى لا تعبر الا عن شخصة، وأن المصريين ماضون فى طريق أخر إلا وهو طريق الإصلاح والاستثمار ونحو التقدم، متجاهلين مثل هذه الدعوات الخالية من المضمون والتى لا تعبر سوى عن شخص فقط ليس معلوم لدى سكان العقار القاطن به.