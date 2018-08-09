video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث حلوان تضبط عاطل استولى على متعلقات صاحب مستشفى ومساومته لإعادتهم

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:37 م
مباحث حلوان تضبط عاطل استولى على متعلقات صاحب مستشفى ومساومته لإعادتهم المتهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عاطل عقب قيامه بسرقة هواتف ومتعلقات طبيب، وصاحب مستشفى بحلوان، ومن ثم مساومته على دفع 5 آلاف جنيه مقابل إعادتهم، وتم ضبط بحوزته المسروقات وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
 
تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من "احمد م ع" 35 سنة، طبيب بشرى، وصاحب مستشفى خاصة، وأفاد باكتشافه سرقة 2 هاتف محمول ، هاند فري ، ومجموعة من المفاتيح اثناء تواجده بالمستشفي ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
 
واشار انه وفى وقت لاحق ورد إليه اتصال هاتفي من احد الأشخاص وساومه على دفع مبلغ 5000 جنيه، مقابل إعادة المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11330لسنة 2018 أدارى حلوان.
 
ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وتم بالتنسيق مع المبلغ مجاراة المتهم وتحديد مكان تسليم المبلغ المالي بمنطقة ركن فاروق بشارع كورنيش النيل، وتم إعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه أسفرت عن ضبط "محمد.ع م" 25 سنة، عاطل، أثناء حضوره لاستلام المبلغ وبحوزته المسروقات المستولى عليها.
 
وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، ومساومة المجني عليه لإعادة المسروقات مقابل المبلغ المالى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عامل أثناء شروعه فى بيع سلسلة ذهبية مسروقه بالجمالية

القبض على 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات بالبحيرة

حلوان

امن القاهرة

سرقة هاتف

اخبار الحوادث اليوم

مباحث القاهرة

مستشفى بحلوان




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة