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الخميس، 09 أغسطس 2018 08:21 م
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ماكين يعرب عن سعادته بفرض واشنطن عقوبات جديدة على روسيا

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:01 م
ماكين يعرب عن سعادته بفرض واشنطن عقوبات جديدة على روسيا جون ماكين
أ ش أ
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أعرب السيناتور الجمهورى جون ماكين، اليوم الخميس، عن سعادته حيال قيام الخارجية الأميركية بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال ماكين -فى تغريدة على صفحته الرسمية على موقع (تويتر)- سعيد برؤية الخارجية (الأمريكية) تتحرك تجاه تشديد العقوبات على روسيا بسب الهجوم الكيمياوى فى بريطانيا. يجب أن يستمر الكونجرس فى السيطرة على العملية كى يتأكد من تطبيق العقوبات بسرعة وبصورة كاملة.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استخدامها المزعوم للأسلحة الكيمياوية فى سالزبورى البريطانية. وتفرض الحزمة الأولى حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. وتتضمن الحزمة الثانية، تخفيضا فى مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التى تقوم بها شركة الطيران الروسية آيروفلوت، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا. وأوضحت الخارجية الأميركية أن روسيا تستطيع تجنب الموجة الثانية من العقوبات فى حال ضمانها عدم استخدام الأسلحة الكيمياوية فى المستقبل.

 


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