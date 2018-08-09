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الخميس، 09 أغسطس 2018 10:05 م
خالد صلاح
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ماراثون بكونيش الإسكندرية غدا بمشاركة المحافظ ووزير الشباب والرياضة

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:57 م
ماراثون بكونيش الإسكندرية غدا بمشاركة المحافظ ووزير الشباب والرياضة ماراثون - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن تنظيم ماراثون للجرى صباح غد الجمعة فى تمام الساعة 7 صباحا، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقالت المحافظة فى بيان إن الماراثون سيبدأ من طريق الكورنيش بموقف جليم حتى سيدى جابر والعودة، ثم تبدأ عقب ذلك جولة لتفقد استاد الإسكندرية والنادى الأولمبى، وعدة أندية ومراكز شباب بالثغر.

كما يؤدى المحافظ ووزير الشباب والرياضة صلاة الجمعة برفقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمسجد القائد إبراهيم، ويتوجهون عقب ذلك لمعسكر أبو بكر الصديق بمناسبة افتتاح الموسم الثقافى.


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