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الخميس، 09 أغسطس 2018 03:48 م
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مؤتمر بالرياض الاثنين المقبل لبحث الحل السلمى باليمن

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:17 م
مؤتمر بالرياض الاثنين المقبل لبحث الحل السلمى باليمن وزراء إعلام التحالف
إيمان حنا
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تستضيف الرياض الإثنين المقبل، مؤتمرا رفيع المستوى لمناقشة مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية، تحت رعاية الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، ورئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حسبما أوردت صحيفة الشرق الاوسط.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، إن المؤتمر سيناقش عدة محاور منها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية واستحقاقات الانتقال السلمي للسلطة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وأيضا يناقش جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية عبر الوصول إلى حل سلمي يقوم على المرجعيات المتفق عليها وخطوات استكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

يشارك في المؤتمر، سفراء مجموعة الدول الـ19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن، بالإضافة إلى سفارات الدول والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.

ومن جانب آخر، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين، هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع القائم منذ 4 أعوام ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وقال غريفيث، إنه "دعا إلى اجتماع تشاوري انعقد في بريطانيا، الثلاثاء الماضى مع 22 شخصية يمنية وناشطات نسائية"، وقد ناقش على مدى يومين سبل استئناف العملية السياسية فى اليمن.


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