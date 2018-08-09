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لو عند الجزار.. كيف تفرق بين اللحوم البلدى والمستوردة × 10 معلومات

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:30 م
لو عند الجزار.. كيف تفرق بين اللحوم البلدى والمستوردة × 10 معلومات لحوم الأضاحى - أرشيفية
كتب عز النوبى
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مع  اقتراب  عيد الأضحى..ينشر لـ"اليوم السابع"، عدة نصائح للمستهلكين عند شراء اللحوم، ومعرفة التميز  بين اللحوم البلدية والمستوردة، وهى كالاتى:- 

تختم اللحوم البلدية بالمادة ذات اللون الأحمر.

-تختم لحوم العجول الواردة بغرض الذبيح الفورى بالختم السداسى  باللون البنفسجى .

 -أنواع الاختام على الذبيحة تختلف من حيث الشكل والتصميم طبقا لنوع الحيوان.

-ختم  اللحوم الطازجة تضم "التاريخ، اليوم، المحافظة، الرقم الكودى والرمز .

-الختم المستدير للحوم البلدية الصغيرة .

-الختم المربع للحوم البلدية الكبيرة بالمادة ذات اللون الأحمر.

- اللحوم المستوردة لا توجد عليها الأختام المذكورة .

- اللحوم المستوردة معظمها لونها غامق ومائلة للأخضر والبنى بسبب التخزين والنقل الخاطئ.

- نسبة الدهون فى اللحوم المستوردة قليل جدا بعكس اللحوم البلدية، وأنسجتها تتفتت بسهولة.

- اللحوم المستوردة تأخذ وقت أكثر بكثير من اللحوم البلدية فى الطهى وتتفتت بسهولة، أما اللحوم البلدية طهيها سريع وتتميز بدسامتها و قيمتها الغذائية المرتفعة وطعمها المميز الرائع.


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وزارة الزراعة

اختام اللحوم

غش اللحوم

العجول البلدية

اللحوم المستوردة




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