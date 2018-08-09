لو عند الجزار.. كيف تفرق بين اللحوم البلدى والمستوردة × 10 معلومات

مع اقتراب عيد الأضحى..ينشر لـ"اليوم السابع"، عدة نصائح للمستهلكين عند شراء اللحوم، ومعرفة التميز بين اللحوم البلدية والمستوردة، وهى كالاتى:-
- تختم اللحوم البلدية بالمادة ذات اللون الأحمر.
-تختم لحوم العجول الواردة بغرض الذبيح الفورى بالختم السداسى باللون البنفسجى .
-أنواع الاختام على الذبيحة تختلف من حيث الشكل والتصميم طبقا لنوع الحيوان.
-ختم اللحوم الطازجة تضم "التاريخ، اليوم، المحافظة، الرقم الكودى والرمز .
-الختم المستدير للحوم البلدية الصغيرة .
-الختم المربع للحوم البلدية الكبيرة بالمادة ذات اللون الأحمر.
- اللحوم المستوردة لا توجد عليها الأختام المذكورة .
- اللحوم المستوردة معظمها لونها غامق ومائلة للأخضر والبنى بسبب التخزين والنقل الخاطئ.
- نسبة الدهون فى اللحوم المستوردة قليل جدا بعكس اللحوم البلدية، وأنسجتها تتفتت بسهولة.
- اللحوم المستوردة تأخذ وقت أكثر بكثير من اللحوم البلدية فى الطهى وتتفتت بسهولة، أما اللحوم البلدية طهيها سريع وتتميز بدسامتها و قيمتها الغذائية المرتفعة وطعمها المميز الرائع.
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