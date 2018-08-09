لو عند الجزار.. كيف تفرق بين اللحوم البلدى والمستوردة × 10 معلومات

كتب عز النوبى

مع اقتراب عيد الأضحى..ينشر لـ"اليوم السابع"، عدة نصائح للمستهلكين عند شراء اللحوم، ومعرفة التميز بين اللحوم البلدية والمستوردة، وهى كالاتى:-

- تختم اللحوم البلدية بالمادة ذات اللون الأحمر.

-تختم لحوم العجول الواردة بغرض الذبيح الفورى بالختم السداسى باللون البنفسجى .

-أنواع الاختام على الذبيحة تختلف من حيث الشكل والتصميم طبقا لنوع الحيوان.

-ختم اللحوم الطازجة تضم "التاريخ، اليوم، المحافظة، الرقم الكودى والرمز .

-الختم المستدير للحوم البلدية الصغيرة .

-الختم المربع للحوم البلدية الكبيرة بالمادة ذات اللون الأحمر.

- اللحوم المستوردة لا توجد عليها الأختام المذكورة .

- اللحوم المستوردة معظمها لونها غامق ومائلة للأخضر والبنى بسبب التخزين والنقل الخاطئ.

- نسبة الدهون فى اللحوم المستوردة قليل جدا بعكس اللحوم البلدية، وأنسجتها تتفتت بسهولة.

- اللحوم المستوردة تأخذ وقت أكثر بكثير من اللحوم البلدية فى الطهى وتتفتت بسهولة، أما اللحوم البلدية طهيها سريع وتتميز بدسامتها و قيمتها الغذائية المرتفعة وطعمها المميز الرائع.