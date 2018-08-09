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للمرة الأولى.. وزارة الحج السعودية تطلق خدمة الحضانات لرعاية أطفال الحجاج

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:38 م
للمرة الأولى.. وزارة الحج السعودية تطلق خدمة الحضانات لرعاية أطفال الحجاج حجاج بيت الله الحرام - ارشيفية
كتب مصطفى عنبر
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فى خطوة هى الأولى من نوعها خلال موسم الحج، أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة الحضانات لرعاية أطفال الحجاج فى مكة والمدينة المنورة، بهدف توفير بيئة تربوية آمنة تحت إشراف كوادر مؤهلة ترعى الأطفال تعليميًا وترفيهيًا، وتقيهم مخاطر الازدحام والعدوى والتعرض للحوادث في المشاعر المقدسة؛ حتى يؤدي الحجاج مناسكهم في خشوع.

ويستطيع الحجاج، ممن لديهم أطفال، التسجيل في الخدمة خلال إكمالهم عمليات التسجيل للحصول على تصاريح الحج عبر المسار الإلكتروني للحج، ضمن البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة.

وسيتم استقبال الأطفال خلال موسم الحج لهذا العام بداية من يوم 7 وحتى 13 ذي الحجة، وأبانت الوزارة أن الفئات المستهدفة هي البراعم من شهرين إلى سنة ونصف، والزهور من سنتين إلى 3 سنوات، إضافة إلى اليانعين من 6 سنوات إلى 10.

وأوضحت الوزارة، أن افتتاح الحضانات والروضات سيخضع لاشتراطات إصدار التراخيص التي تقرها الوزارة ممثلة بوكالة التعليم الأهلي، فيما تتولى المشرفات التربويات لرياض الأطفال، مهام تعليم الأطفال بخمس لغات وهي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والملاوية، والتركية.

وأكدت أنه سيتم توثيق عملية دخول وخروج الطفل مع المرافق ببصمة، بالإضافة إلى التأكد من هوية الطفل، وهوية والديه، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، كما تشمل الإجراءات الأمنية منع دخول المرفق لغير الأشخاص المصرح لهم وفق نظام أمني؛ حيث تم تزويد المرافق بكاميرات لهذا الغرض.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالوهاب

fhdfssssssth

قيمة الحضانه فى 6 أيام 2500ريال سعودي يعني حوالي 12 ألف جنيه مش مجانا أو خدمة لحجاج بيت الله الحرام. انا إتصلت بيهم وهما الى بلغوني بالقيمة.

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