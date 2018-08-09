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خالد صلاح
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لقاءات مع الشباب بميادين وشوارع المنيا ضمن "حملة أنت أقوى من المخدرات"

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:59 ص
لقاءات مع الشباب بميادين وشوارع المنيا ضمن "حملة أنت أقوى من المخدرات" محافظة المنيا - أرشيفية
المنيا: فريق المحافظات
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قالت مارية نعيم، مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، سينظم 7 مبادرات ميدانية بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية داخل المحافظة، خلال الفترة من 11-16 أغسطس الجارى، وذلك ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات"، والتى تستهدف التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وتقديم العلاج المجانى الذى توفره الدولة فى سرية تامة.
 
 
وأضافت نعيم، أنه سيتم تنظيم المبادرات بالشوارع والمناطق الحيوية التى تشهد إقبالا من الشباب والمواطنين، للحديث معهم من خلال مسئولى الصندوق عن خطورة المخدرات والإدمان، والعمل على رفع الوعى لديهم بالأثر السلبى لتلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطى الإدمان والمخدرات، والتعريف بخدمات الخط الساخن الذى يوفر العلاج المجانى عقب الاتصال برقم 16023 .
 
 
وأوضحت مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أن البرنامج المعد لتنفيذ المبادرات يضم مقابلة العمال بالمنطقة الصناعية، وزيارة منطقة المحاجر، وتوزيع تى شيرتات تحمل شعار الحملة على عمال المحاجر، بالإضافة لمقابلات ميدانية بمواقف مراكز شمال وجنوب المحافظة، ولقاء مع الشباب بنادي المنيا الرياضى وجمعيتى الشبان المسلمين والمسيحية، لافتة إلى أن المبادرات تستهدف ألفين مواطن من أبناء المحافظة.
 
 
يذكر أن، الحملة قد نفذت 7 مبادرات خلال يوليو الماضي، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الشباب والمواطنين من أبناء المحافظة، حيث تم توزيع بوسترات وكتيبات للتوعية بخطورة تلك القضية الهامة وضرورة مواجهة انتشار المخدرات.

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