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الخميس، 09 أغسطس 2018 08:20 م
خالد صلاح
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لافروف يرأس وفد روسيا فى الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:37 م
لافروف يرأس وفد روسيا فى الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوتين
أ ش أ
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 كلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزير خارجيته سيرجى لافروف، لرئاسة الوفد الروسى المشارك فى الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.

وجاء فى المرسوم الرئاسي، الذى نشرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، الموافقة على التكوين التالى لوفد الاتحاد الروسيا المشارك فى أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لافروف سيرجى فيكتوروفيتش وزير الخارجية الروسى (رئيس الوفد).

ويضم الوفد أيضا، رئيس اللجنة الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشيوف، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك فاسيلى نيبينزيا، ورئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكي، ونائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، وآخرين.

 


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