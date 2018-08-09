كهرباء شمال القاهرة تنفى ورود شكوى من فواتير أغسطس بعد تطبيق الأسعار الجديدة

أكد المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مركز خدمة العملاء التابع للشركة لم يتلقى شكوى واحدة حتى الآن من المشتركين بسبب أخطاء الفواتير فى أغسطس التى تعتبر أول فاتورة بعد تطبيق الأسعار الجديدة.



و أوضح عارف ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الفضل فى عدم وجود شكاوى حتى الآن من فاتورة أغسطس يرجع إلى تنفيذ تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بمراجعة الفواتير بدقة عالية قبل و بعد طباعة فواتير الاستهلاك قبل عرضها على المشترك ، موضحا أنه سيتم عمل حصر الأكثر المناطق التى لم يوجد بها أى أخطاء وقراءات شاذة ليتم صرف مكافآت خاصة لكشاف المنطقة و المحصل.



و أشار عارف، إلى أن جميع الإدارات التابعة للشركة التى يبلغ عددها 37 إدارة لم ترد بها اى شكاوى، مشيرا إلى أنه سيتم الاستمرار فى الآليات التي وضعها الوزير فى مراجعة فواتير الاستهلاك الشهرية قبل عرضها على المشترك للقضاء علي مشاكل القراءات الشاذة و الخاطئة لتقديم خدمة مميزة للمستهلك.