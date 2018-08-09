فيديو وصور .. تعطل العبارة "محبة" وافتراش الحجاج للأرض أمام ميناء سفاجا

أدى عطل مفاجئ بإحدى العبارات بميناء سفاجا البحرى إلى تكدس للركاب أمام البوابة الرئيسية بميناء سفاجا البحرى.

من جانبه أكد مصدر بهيئة موانئ البحر الأحمر أن حرصا على سلامة الركاب رفضت الهيئة البحار السفينة وطالبت بيحصل من هيئة السلامة البحرية حرصا على سلامة الركاب.

وأضاف المصدر أن الهيئة قامت بتوفير رحلة مرورية بلنش سريع سوف تقوم بالإبحار إلى ميناء ضبا فى الواحدة بعد منتصف اليوم لإنهاء الأزمة.

وتابع أنه تم فتح قرية الحجاج للركاب بسفاجا وتزويدها بالمياه وتوفير أماكن انتظار أمنة لهم للبقاء بها والإنتظار لحين البحار العبارة في الواحدة بعد منتصف اليوم.