فكهانى يدعى اختطافه على يد أولاد عمومته بسبب خلافات فى دار السلام

كتب إبراهيم أحمد

مباحث القاهرة تكشف ملابسات واقعة اختطاف فكهانى واتهامه لأولاد عمومته بأنهم وراء اختطافه، وإطلاق سراحه بعد ايام من احتجازه، والذى أكدت التحريات عدم صحة الواقعة، وادعاء الفكهانى وشقيقته بالواقعة بسبب خلافات فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة السلام ثاني بلاغا من كلا من " عجمي م ج" 29 سنة، فكهاني، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئى " ضرب " بإجمالي حبس 10 شهور ( مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالظهر والذراعين والقدمين وأثار حرق بالذراعين )، وشقيقته "صفاء م ج" 43 سنة، ربة منزل، بتضرر الأول من أولاد عمومته.

وأفاد الفكهاني وشقيقته أن أولاد عمومته كل من "وليد س ج" 38 سنة، خضرى، والسابق اتهامه فى قضية " ضرب "، و"رضا ع ر" 39 سنة، فكهانى، والسابق اتهامه فى قضية " ضرب "، وزوجته " أمل س ج" 29 سنة، بائعة، السابق اتهامها فى قضية " ضرب"، و"جودة س ج" 42 سنة، عاطل، و"أدهم ج س" 21 سنة، عاطل.

وأشار الفكهاني وشقيقته، إلى أن أولاد عمومته قاموا باختطافه أثناء سيره بالطريق الدائرى، الخصوص بالقليوبية، واصطحابه داخل سيارة نقل حمراء، واحتجازه بغرفة بعقار تحت الإنشاء لا يمكنه الإرشاد عنها، والتعدى عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، عقب ذلك اصطحبوه بالسيارة وأطلقوا سراحه بجوار سور سوق العبور، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم، وتهديده بالإيذاء عن طريق رسائل نصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " وقدمت شقيقته صورة من تلك الرسائل.

من خلال التحريات لم تتوصل لصحة الواقعة، وبإستدعاء المشكو في حقهم حضر كل من الأول والثاني والثالث وأنكروا ارتكاب الواقعة، وعللوا ذلك لوجود خلافات بينهم ترجع وقائعها لغضون عام 2016م، حيث نشبت مشاجرة بمنطقة المطرية محرر بشأنها المحضر رقم 19371/7137 لسنة 2016م المطرية " سلاح بدون ترخيص ومشاجرة " اتهم فيها المشكو في حقهم من الأول إلى الخامس، واعترفوا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المبلغ الأول ووالده وقضي فيها بالسجن 10 سنوات لجميع الأطراف " تم إعادة الإجراءات "، وعقب ذلك حدثت مشاجرة بين المشكو في حقه الخامس ووالد المبلغ وتوعد كل منهم للثاني بالإيذاء.

و بإعادة مناقشة المبلغ الأول ومواجهته بأقوال المشكو في حقهم عدل عن أقواله، وقرر أنه نظرا لوجود خلافات سابقة بينه وأولاد عمومته وتهديدهم له بالإيذاء وإجباره على ترك المنطقة سكنه بالمطرية، اختمرت فى ذهنه فكره الانتقام منهم باختلاق واقعة الخطف، فاتفق مع المبلغة الثانية " شقيقته " على نسخ رسائل التهديد والادعاء كذباً بقيامهم باختطافه، والاستدلال علي صحة أقواله من خلال صور من رسائل التهديد.

كما تبين انه وتنفيذاً لمخططه أقام وقت ادعاء اختطافه بمسكن أهلية زوجته فى الشرقية، وبتاريخ اليوم أحدث ما به من إصابات بنفسه، وحضرا للإبلاغ، وبمواجهة المبلغة الثانية بأقوال المبلغ الأول أيدتها، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، ووتولت النيابة التحقيق.