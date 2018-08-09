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فتح طريق إسكندرية الزراعى بعد رفع أثار انقلاب سيارة مواد بترولية بالبحيرة

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:21 م
فتح طريق إسكندرية الزراعى بعد رفع أثار انقلاب سيارة مواد بترولية بالبحيرة رفع أثار حادث انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من إعادة فتح الطريق الزراعى اتجاه الإسكندرية - القاهرة، وعودة الحركة المرورية، ورفع أثار حادث انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية بأبو حمص.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص بانقلاب سيارة "تنك" محملة بمواد بترولية بالطريق الزراعى بدائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة "تنك" مجملة بمواد بترولية بالطريق الزراعى اتجاه الاسكندرية - القاهرة وتم السيطرة على الموقف ورفع آثار الحادث وفتح الطريق الزراعى ، وجارٍ تحرير المحضر اللأزم.
 
 

 


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