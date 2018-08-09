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عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:34 ص
عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر الكشرى من الأطعمة التى تحميك من الإصابة بالسكر
كتبت أمل علام
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كشف الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ الباطنة و السكر، والغدد الصماء بطب المنصورة، ، خلال مؤتمر دولى عن مرض السكر والمنعقد حاليا بالقاهرة ، أن مرض السكر فى تزايد مستمر فى مصر، وقد أصبحت مصر رقم 8 على مستوى العالم فى نسب الإصابة بمرض السكر، وأضاف أنه يمكن الوقاية من مرض السكر من خلال ممارسة التمارين الرياضية، وممارسة رياضة المشى نصف ساعة يوميا، تناول الأكل الصحى، لأنه لا يكلف الشخص أى شىء، ولدينا الأكل الصحى الذى تتمتع به مصر ، ويطالب بالعودة لأكل الأجداد من الفول، والعدس، والكشرى الذى يحتوى على الكثير من الفوائد ولا يسبب السمنة، والإصابة بالسكر، وخفض الوزن  من 5 إلى 10 % للوقاية من مرض السكر .

وقال مجاهد، إن المؤتمر ناقش إمكانية منع مرض السكر، خاصة أن مصر من الدول التى تعانى من زيادة  أعداد مرضى السكر ، موضحا أن مصر أصبحت رقم 8 على مستوى العالم فى نسب الإصابة، موضحا أنه خلال السنوات المقبلة سنكون رقم 7 على مستوى العالم فى نسب الاصابة بالسكر ، رغم أن الدول المتقدمة أعداد المرضى بها تنخفض، وذلك بسبب إتباع طرق وبرامج للوقاية من السكر وذلك من خلال التوعية.

وأشار إلى أن المؤتمر الأمريكى للسكر، والذى  شاركت فيه مصر نوفمبر الماضى تحدث عن الوقاية من مرض السكر، وعرضوا البرامج التى تم تنفيذها فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى نجحت فى خفض أعداد المصابين بالمرض، وذلك لتطبيق هذه البرامج فى مصر بعد عرض وضع مصر بالنسبة للمرض.

من جانبه قال الدكتور فوزى المسلمى أستاذ السكر والغدد الصماء بطب الزقازيق، ونائب رئيس مؤتمر جمعية الدلتا والقناة للسكر، أن مرض السكر يمكن التعايش معه، وأن العالم كله أكد أن مريض السكر يمكن أن يشفى تماما إذا مارس الرياضة، وإذا خفض من وزنه، وقام بتغيير نظام حياته، وتناول بعض الأدوية البسيطة، مشيرا إلى أن عمليات خفض الوزن لا تشفى من السكر، ولكنها قادرة على خفض الوزن ومن ثم خفض السكر فى الدم وذلك فى بعض الفئات من المرضى الذين يعانون من سكر النوع الثانى، وإذا كانت كتلة الجسم أكثر من 40 كيلو، مشيرا إلى أنها قد تسبب مضاعفات خطيرة لمرضى السكر من النوع الأول.

 يذكر أن المؤتمر يستمر فى الفترة من 8 إلى 10 أغسطس بالقاهرة، حيث يستعرض المؤتمر ويناقش أهم طرق الوقاية من مرض السكر، بحضور خبراء من مختلف دول العالم.


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