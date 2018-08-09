طلائع حجاج الإمارات يغادرون اليوم للسعودية لأداء فريضة الحج

رسالة دبى ميرفت رشاد

أعلنت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، أن طلائع حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة سيغادرون اليوم الخميس، أرض الوطن عبر مطارات الدولة متوجهين إلى المملكة العربية السعودية للحج.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبى رئيس الهيئة ورئيس البعثة الرسمية للحج، إن البعثة التحضيرية التى وصلت منذ يوم السبت الماضى إلى الأراضى المقدسة ستكون على أهبة الاستعداد لاستقبال حجاج الدولة فى كل من مطارى الملك عبد العزيز فى جدة، ومطار المدينة المنورة، لتسهيل إجراءات دخول حجاج الدولة والاطمئنان على وصولهم برعاية الله إلى مقرات سكنهم المجهزة مسبقا.

وأضاف أن إسعاد الحجاج مقصد شرعى عظيم، وإن توجيهات القيادة الرشيدة فى ذلك ودعمها غير المحدود للبعثة وللحجاج مسئولية وطنية وإيمانية نشرُف جميعا بتمثلها والسهر على أدائها خير أداء، وإن بعثة حج الإمارات قد استكملت كل الإجراءات اللازمة لحج هذا العام، وسيلمس الحجاج حسن التنسيق والتعاون بين الشئون الإسلامية ومطارات الدولة، حيث وفرت الهيئة فى المطارات مكاتب للإفتاء والإجابة عن استفسارات الحجاج المغادرين، وتوزيع حقيبة الحاج، وضمنها 6 كتب وإرشادات وهواتف البعثة واللجنة الطبية ولجنة الوعظ، والمركز الرسمى للإفتاء فى الدولة، هذا إضافة لوسائل التواصل الاجتماعى الأحدث والأسرع.