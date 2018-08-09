ضبط 50 "شيكارة" دقيق مدعم و4 آلاف لتر سولار بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الحملة التى شكلها المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تمكنت من ضبط سيارة نقل محملة بـ50 شيكارة دقيق مدعم، وتم تحرير المحضر رقم 503 جنح أمن دوله طوارئ لسنه 2018.

وأضاف الهابط فى تصريحات صحفية، "كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب محطة وقود بقرية المجد 55 مركز الرياض، لتجميعه 4 آلاف لتر سولا، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر رقم 543 لسنه 2018 جنح أمن دولة، كما تمكنت الحملة من ضبط 65 قطعة "كيك" منتهية الصلاحية بحوزة "ر. ش.ل"، وتحرر المحضر رقم 544 لسنة 2018 جنح أمن دوله طوارئ مركز، كما ضبط الحملة بويات منتهية الصلاحية بحوزة "أ. ه.ا"، وتحرر المحضر رقم 545 لسنة 2018 جنح أمن دولة مركز الرياض.