video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 11:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 50 "شيكارة" دقيق مدعم و4 آلاف لتر سولار بكفر الشيخ

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:38 م
ضبط 50 "شيكارة" دقيق مدعم و4 آلاف لتر سولار بكفر الشيخ دقيق - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الحملة التى شكلها المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تمكنت من ضبط سيارة نقل محملة بـ50 شيكارة دقيق مدعم، وتم تحرير المحضر رقم 503 جنح أمن دوله طوارئ لسنه 2018.

وأضاف الهابط فى تصريحات صحفية، "كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب محطة وقود بقرية المجد 55 مركز الرياض، لتجميعه 4 آلاف لتر سولا، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر رقم 543 لسنه 2018 جنح أمن دولة، كما تمكنت الحملة من ضبط 65 قطعة "كيك" منتهية الصلاحية بحوزة "ر. ش.ل"، وتحرر المحضر رقم 544 لسنة 2018 جنح أمن دوله طوارئ مركز، كما ضبط الحملة بويات منتهية الصلاحية بحوزة "أ. ه.ا"، وتحرر المحضر رقم 545 لسنة 2018 جنح أمن دولة مركز الرياض.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تسليم 6364 بطاقة تموينية ذكية جديدة للمواطنين بكفر الشيخ

تموين حمله

سولار

دقيق مدعم

محافظه كفر الشيخ

سلع غذائيه

الرياض

سوق سوداء




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة