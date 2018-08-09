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ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات بالبحر الأحمر

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:04 م
ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات بالبحر الأحمر اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط  المحكوم عليه الهارب  محمود. أ. ح. أ. فى القضية رقم 1266 جنايات سفاجا  لسنة 2016 " مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة  10,000 جنيه.
 
كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب احمد .م. ح. م. فى القضية رقم 2681 جنايات سفاجا  لسنة 2016 " مخدرات، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، وغرامة 10,000 جنيه.
 
كذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب  وائل ج. ا. م. فى القضية رقم 9070 جنايات اول الغردقة  لسنة 2013 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة  50,000 جنيه، كما تم ضبط وتنفيذ 251 حكما جزئيا متنوعا بالبحر الأحمر . 

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