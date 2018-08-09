ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط المحكوم عليه الهارب محمود. أ. ح. أ. فى القضية رقم 1266 جنايات سفاجا لسنة 2016 " مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10,000 جنيه.

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب احمد .م. ح. م. فى القضية رقم 2681 جنايات سفاجا لسنة 2016 " مخدرات، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، وغرامة 10,000 جنيه.

كذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب وائل ج. ا. م. فى القضية رقم 9070 جنايات اول الغردقة لسنة 2013 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 50,000 جنيه، كما تم ضبط وتنفيذ 251 حكما جزئيا متنوعا بالبحر الأحمر .