ضبط مصنع يروج جبنة منتهية الصلاحية ببنها

القليوبية نيفين طه

ضبطت مباحث القليوبية، مسؤل مصنع بدائرة مركز بنها يروج منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بقيام المدعو"هشام. ا" 41 سنة ومقيم مركز بنها، المديـر المسئول عن مصنع لتصنيع منتجات البان (جبنة) - دائرة مركز بنهـا .

وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص من الجهات الرقابية وعدم توافر الشروط الصحية داخل المصنع خاصته واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة (الفيــــروز) بوضعها على المنتج على أنه توكيل لتلك العلامة ومثبت عليها تواريخ إنتاج وصلاحية بمعرفته وإعادة طرحها للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وعلى الفور قامت حملة تموينية بمداهمة المصنع ووجد بالمصنع ( 300 عبوة جبنه زنة العبوة واحد كجم جاهزة ومعدة للبيع 1 ثلاجه تبريد، 1 جهاز خلط، 2 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم، 3 شيكارة لبن بودرة، 1 تنك لبن به 150 كجم، 10 كرتونه سمن نباتى )، تحرر عن الواقعه المحضر رقم 19338 جنح مركز بنهـا لسنه 2018 وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.