ضبط طالب وسائق يتاجران فى العملة وبحوزتهما 41 ألف دولار بالشروق

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينين بكمين الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة الشروق، فى القبض على "محمود ع م" 21 سنة، طالب، و"محمد س ع" 36 سنة، سائق، والسابق اتهامه في قضية "هتك عرض" أثناء استقلالهما السيارة رقم 124142 ملاكي الإسماعيلية ماركة هيونداي فيرنا "قيادة الثاني، ملك شقيقة والدته".

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزة المتهم الأول حقيبة رياضية بداخلها 41 ألف دولار أمريكي، 7445 ألف جنيه إسترليني.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي وأنهما تحصلا عليها من مكتب صرافة بمحافظة الإسماعيلية وكانوا في طريقهم لتسليمها لأحد الأشخاص "وائل صبرى" صاحب شركة أدوات كهربائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.