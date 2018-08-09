ضبط طالب بجامعة المنصورة ابتز زميلته لدفع 50 ألف جنيه لعدم نشر صورها عارية

كتبت- فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على طالب بجامعة المنصورة، لقيامه بإبتزاز زميلة له، بدفع مبلغ 50 ألف جنيه، مقابل عدم نشر صور لها عارية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، وتم إحالته للنيابة العامة.

البداية كانت ببلاغ من طالبة بجامعة المنصورة، عن قيام طالب زميلها بإبتزازها بصورها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى فى حال عدم دفعها مبلغ 50 ألف جنيه.

تمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته والعقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، والرائد محمد عصام، والنقيب علاء المصرى، ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء مدحت حسين ، مدير مباحث الإدارة، من ضبط " إبراهيم خ ح" 21 سنة طالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، لقيامه بإبتزاز " م ف م" طالبة بكلية التجارة جامعة المنصورة، بصور عارية لها علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، حيث كان زميلها فى الكلية وطلب منها مبلغ مالى 50 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 46502 جنح المحلة الكبري.