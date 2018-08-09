ضبط سائق توك توك اغتصب معاقة ذهنيا وحملت منه سفاحا بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

تجرد سائق توك توك فى قليوب، من كل مشاعر الإنسانية واستغل معاقة ذهنيا واغتصبها حتى حملت منه سفاحا ورفض الزواج منها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقى المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث مركز قليوب بلاغا يفيد قيام سائق بالتعدى الجنسى على فتاه معاقة زهنيا، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث.

وتوصلت التحريات إلى أنه بعد وفاة والدة المجنى عليها قام والدها بالزواج من أخرى وحينما توفى تركها مع زوجته ونجلها المتهم واستغل المتهم مرضها وإقامتها معهم بمسكن واحد وتعدى عليها جنسيا أكثر من مرة حتى حملت سفاحا.

وبسؤال الفتاة أكدت الواقعة وباستدعاء والدة المتهم اعترفت على نجلها وقالت أنها حينما علمت بالأمر طلبت منه أن يتزوجها لكنه رفض.

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم ويدعى "ك ع" 20 سنة، سائق توك توك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.