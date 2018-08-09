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ضابط التحريات فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية: المتهمة طلبت رحلة عمرة كرشوة

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:03 م
ضابط التحريات فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية: المتهمة طلبت رحلة عمرة كرشوة محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الاسكندرية-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الاستماع لأقوال مجري التحريات الأمنية في قضية اتهام سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية وآخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
 
وقال الشاهد إن سعاد الخولى، طلبت من المُتهم السيد جمعة رحلة الحج، ليقوم بدوره بالاتفاق مع آسر.م مُدير إحدى الشركات السياحية، لسفر المُتهمة لقضاء مناسك الحج، على نفقة المُتهم، وشدد على أن ذلك جاء بناء على طلبها، وليس عرضًا من المتهم، وأن المُتهمة طلبت استبدال رحلة الحج برحلة عمرة، وجاء ذلك بعد انتهاء موسم الحج مباشرة لظروف إنجاب كريمتها "ريهام" وكذلك لظروف عملها.
 
تُعقد الجلسة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.
 
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
 
 
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
 
 
وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

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