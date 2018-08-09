صور وفيديو.. محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد المسعف

الإسماعيلية – جمال حراجى والسيد فلاح

حرص اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على تقديم واجب العزاء لوالدة وأسرة الشهيد المسعف أحمد جمال أحد العاملين بمرفق إسعاف الاسماعيلية والذي استشهد في شمال سيناء خلال إجلاء أحد المصابين بها قبل نحو شهر تقريبا أثناء تأدية واجبه البطولي، وخلال قيامه بنقل أحد المصابين من جراء الإعتداء الإرهابي على أحدى الكمائن الأمنية والذى تعرض للإصابة أثناء تأدية عمله البطولى والمشرف حيث أصيب بعدة طلقات نارية منها إصابة بطلق ناري بالرأس، ظل على إثره في العناية المركزة بالمستشفى التخصصي بجامعة قناة السويس تحت العلاج والملاحظة حتى وافته المنية ليلاقى ربه صباح يوم الخميس الموافق التاسع من شهر أغسطس الجارى.

وكان الآلاف من أبناء محافظة الإسماعيلية قد شيعوا جثمان الشهيد المسعف أحمد جمال،فى جنازة شعبية مهيبة بمركز ومدينة التل الكبير عقب صلاة العصر وقد شارك في تشييع الجنازة العشرات من سيارات الإسعاف، وزملاء الشهيد الذين غطوا جثمانه بالزهور.

وقد رافق محافظ الاسماعيلية أثناء تأدية واجب العزاء لأسرة الشهيد كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وعماد يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير والمقدم محمد عبد الله نائب المستشار العسكرى للمحافظة والنائبان الدكتور سامى هاشم وأحمد بدران البعلى عضوا مجلس النواب والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان وجمع كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .



المحافظ يؤدى واجب العزاء



طاهر يواسى اسرة الشهيد



جانب من العزاء



المحافظ ولقيادات فى سرادق العزاء