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صور.. وزير الشباب يعلن افتتاح النادى الاجتماعى للإسماعيلى أكتوبر المقبل

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:03 ص
صور.. وزير الشباب يعلن افتتاح النادى الاجتماعى للإسماعيلى أكتوبر المقبل جانب من الزيارة
الإسماعيلية - السيد فلاح
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تفقد منذ قليل، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، والمهندس خالد فرو، نائب رئيس النادى الإسماعيلى، مشروع نادى الإسماعيلى الجديد بأرض النخيل، وتفقد منشآت النادى ومتابعة وضع اللمسات الأخيرة للمشروع استعدادا للافتتاح الرسمى خلال احتفالات أكتوبر المقبلة.
 
 
وأكد وزير الرياضة خلال الجولة، على انتهاء 95 % منها، ليكون جاهز للافتتاح الرسمى خلال احتفالات أكتوبر المقبلة، على أن يكون هناك افتتاح تجريبى فى سبتمبر المقبل.
 
 
وخلال الزيارة أثنى وزير الرياضة، على حجم الأعمال الإنشائية بالنادى الاجتماعى، مشيرا إلى أنه اطمئن على قرب الانتهاء من الأعمال داخل النادى. 
 
 
ويُقام النادى الاجتماعى للنادى الإسماعيلى على أرض نادى النخيل بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث على مساحة إجمالية تصل لنحو 26 فدانا، تحت إشراف وتنفيذ إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
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