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صور.. وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يطلقان حملة "شارك ونضف" بحى الضواحى

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:32 م
صور.. وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يطلقان حملة "شارك ونضف" بحى الضواحى وزير الشباب ومحافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حملة "شارك ونضف" تحت شعار "شارعك عنوانك.. حافظ عليه"، اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد.

شارك فى الحملة من بورسعيد 500 شاب وفتاة من شباب الجامعات واللجان الشبابية للعمل العام، وشباب ونشء مراكز الشباب، وشملت المبادرة قيام الشباب والنشء المشاركين بحملة نظافة بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي، وذلك فى إطار تشجيع وتوعية الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بأن مبادرة "شارك ونظف" تهدف إلى غرس السلوكيات الإيجابية فى الشارع وتوعية المواطن على أرض الواقع بما يتم من أعمال  نظافة وتجميل الشوارع.

وأضاف، أن المبادرة تعمل على غرس الانتماء والتعاون لدى المشاركين بها وجعل أهالى المنطقة التى تشهد المبادرة أكثر حرصًا على نظافتها وأن المحافظة ستقدم كافة وسائل الدعم والخدمات اللوجستية لنجاحها.

كما قام وزير الشباب والرياضة و محافظ بورسعيد، بزيارة وجولة تفقدية لأعمال البناء والتشيد لمركز شباب الشيخ زايد بحي الإمارات، بمحافظة بورسعيد.

يضم مركز الشباب ملعب كرة قدم خماسي، ملعب متعدد الأغراض، وحديقة، وصالة جيم، مبنى اجتماعى متكامل، ومركز طبى شامل، ومركز معلومات، وتراك ترتان، وقد وجه د.أشرف صبحى بضرورة وجود ورش خاصة لأعمال الفنون والثقافة والإبداع.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأن العمل فى إنشاء مركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتي يسير بصورة طيبة وأن سيكون علي أعلي مستوى من الإمكانيات لخدمة سكان الحى فى إطار الجهود التي تبذل لتوفير كافة الخدمات للمنطقة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بمركز شباب الشيخ زايد لما يحتوى على عدد من المنشآت الشبابية والرياضية وأيضًا الثقافية.

وأشاد "صبحى"، بالأعمال الإنشائية التى تنفذها شركة بتروجيت، وبدعم كامل من شركة إني الإيطالية، لافتًا إلى أن المركز سيعد نموذجا لمركز شباب يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يطلقان حملة شارك ونضف (1)
 

 

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يطلقان حملة شارك ونضف (2)
 

 

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يطلقان حملة شارك ونضف (3)
 

 

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يطلقان حملة شارك ونضف (4)
 

 

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يطلقان حملة شارك ونضف (5)
 

 

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يطلقان حملة شارك ونضف (6)
 

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