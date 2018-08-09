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صور.. محافظ السويس يمنع الدفن نهائياً بالمقابر القديمة بالأربعين

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:49 م
صور.. محافظ السويس يمنع الدفن نهائياً بالمقابر القديمة بالأربعين مدافن حوض الروض بحى الأربعين
السويس - سيد نون
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قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، منع الدفن نهائياً بمدافن حوض الروض بحى الأربعين، مؤكدا مواصلة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى اليوم أعمال كسح المياه المتراكمة من الجهة البحرية للمدافن القديمة بمنطقة حوض الروض بحى الأربعين بمحافظة السويس.

وأكد العميد إيهاب سراج الدين رئيس حى الاربعين على أن أعمال شفط المياه وترميم الأجزاء المهدمة من سور المدافن لمنع العناصر الخارجة عن القانون من التردد على المدافن للحفاظ على حرمة الموتى.

وأشار رئيس الحى إلى أن هناك تعليمات من المحافظ بتحويل أى مواطن يخالف هذه الاجراءات الى جهات التحقيق لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

 

مدافن حوض الروض (1)
مدافن حوض الروض

 

مدافن حوض الروض (2)
مدافن حوض الروض 

 

مدافن حوض الروض (3)
مدافن حوض الروض

 


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