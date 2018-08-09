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صور.. طوارئ مستشفى العامرية العام تعيد مواطنًا إلى الحياة بالإسكندرية

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:03 ص
صور.. طوارئ مستشفى العامرية العام تعيد مواطنًا إلى الحياة بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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استقبلت طوارئ مستشفى العامرية العام مواطنا مصابا بصعقة كهربائية يبلغ من العمر 30 عاما من سكان حى العامرية، حيث وصل متوفيًا بحسب قراءة جهاز المراقبة، وتم إنقاذه بجهود الكادر الطبى الذى قام بعملية إنعاش القلب والرئتين، وذلك بإعطائه الأدوية اللازمة مع إنعاش القلب باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية وإعادته للحياة.

 

وصرح الدكتور عدنان چيچان مسئول الفريق الطبى بأن حالة المريض مستقرة نسبياً وتمت إحالته إلى مستشفى الرمادى التعليمى قسم العناية المركزة لاستكمال علاجه، وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم أن حالة المريض مستقرة وما زال يتلقى العلاج اللازم وهو فى تحسن والمستشفى ستقوم بمتابعة أى مستجدات لحالة المريض.

استقبال المريض متوفى
استقبال المريض متوفى

 

الإسعافات الاولية له
الإسعافات الاولية له

 

محاولات إعادته للحياة
محاولات إعادته للحياة

 

فريق الطوارئ ينقذ المريض
فريق الطوارئ ينقذ المريض

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