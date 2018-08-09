صور.. إقبال على مكاتب التنسيق بأسيوط بآخر فرصة لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة

أسيوط ـ محمود عجمي

شهدت مكاتب التنسيق الإلكترونى بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، إقبالا من الطلاب لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة والطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية للالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، فى آخر أيام باب التنسيق.

وكانت جامعة أسيوط، استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، وتوفير 3 مكاتب للتنسيق بالإضافة لمجموعة كبيرة من الموظفين المؤهلين للإجابة عن استفسارات الطلاب المختلفة والتعامل مع أى طوارئ قد تشهدها الأجهزة أو موقع التنسيق الإلكترونى وتقديم النصح والإرشاد للطلاب وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور طارق الجمال، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن المكاتب الثلاثة تتضمن المكتب الرئيسى بكلية الآداب، ويضم نحو 20 جهاز حاسب آلى، والمكتب الثانى بالمدينة الجامعية قطاع (أ) ويضم 25 جهازا، والمكتب الثالث بمعمل الحاسب الآلى بكلية التربية بفرع الجامعة الوادى الجديد ويضم 20 جهازا، وجميعها متصلة بشبكة المعلومات بالجامعة ومزودة بخطوط إنترنت إضافية وأجهزة طابعة للطلاب المتقدمين.