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صور.. أهالى الفيوم يستقبلون حفيد مانديلا ووفد برلمان أفريقيا بالفطير والمش

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:58 م
صور.. أهالى الفيوم يستقبلون حفيد مانديلا ووفد برلمان أفريقيا بالفطير والمش
كتبت نورا فخرى
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"فطير مشلتت والمش المعتق".. كَانت وسيلة أهالى "قرية سيلا" بمحافظة الفيوم للترحيب بوفد لجنة الزّراعة والبيئة والمواد الطبيعية بالبرلمان الأفريقي، أثناء زيارتهم التفقدية لمشروع الرى الحديث بقرية "سيلا" بصحبة النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية، والنائبة مى محمود، أمين سر اللجنة.

وفى "ضيافة الوفد"، أقام أهالى قرية سيلا مأدبة طعام كبيرة امتلأت بكافة أنواع المش، ولاسيما المعتق منذ سَنَوات، والفطير المشلتت والزبدة والعسل والقشدة التى تتميز بها القرية.

وشهد الإفطار احتفاء من الأهالى بوفد البرلمان الأفريقي، لاسيما حفيد مانديلا الذى حرص الأطفال على التقاط الصور مَعَه، وأعطى بدوره بعض الأطفال "عملة جنوب أفريقيا والتى تحمل صورة جده نيسلون مانديلا".

يضم وفد البرلمان الأفريقى، مانديلا حفيد زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، والذى أكد فى الجلسة الافتتاحية أمس بمقر البرلمان المصرى، حق الدول الأفريقية فى التنمية الاقتصادية، وأن التنمية الريفية هى قاطرة التنمية فى أفريقيا.

ومن المتوقع أن يلتقى الوفد البرلمانى الأفريقى بوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، حيث من المتوقع أن يتناول الدور الذى تقوم به الوزارة فى مجالات التعاون المشترك مع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى توضيح الوضع المائى الحالى لمصر والدور الذى تقوم به الوزارة للتغلب على الفقر المائى.

يعقب اللقاء، التنزه فى رحلة نيلية على المركب التابع لمركز بحوث المياه التابع للوزارة وذلك لزيارة المركز، والوقوف على الأنشطة التى يقوم بها.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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