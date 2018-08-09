صور.. أمن الشرقية يشن حملات مرورية مكثفة بشوارع المحافظة

الشرقية- فتحية الديب

شنت إدارة مرور الشرقية، اليوم، بإشراف اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، حملات على الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وقائدى المركبات بدون ترخيص ولوحات معدنية.

وتمكنت الحملات التى أشرف عليها العميد رضا فوزى، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامى، رئيس مباحث مرور الشرقية، بتوجيها من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، واللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، والتى بدأت منذ 3 أيام من تحرير عدد كبير من المخالفات، بإجمالي 1875 مخالفة، ما بين حجز 100 توك توك بدون تراخيص ولوحات معدنية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، وتحرير 135 مخالفة كلبشة السيارات، ووحجز 16 دراجة بخارية بدون ترخيص، و15 مخالفة تحميل ركاب بأجر، وتحرير 109 مخالفة للسير بدون رخصة قيادة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.







































