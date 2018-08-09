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الخميس، 09 أغسطس 2018 02:28 م
خالد صلاح
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صورو فيديو.. وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان إنشاء مركز شباب الشيخ زايد

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:11 م
صورو فيديو.. وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان إنشاء مركز شباب الشيخ زايد جانب من الجولة
بورسعيد - السيد فلاح و محمد فرج
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تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عملية إنشاء مركز شباب الشيخ زايد بمساكن الحى الإماراتى جنوب بورسعيد.
 
 
ومن جانبه، استمع وزير الشباب من المهندس الإستشارى لمركز الشباب الذى تم بناءه على نفقة شركة إنبى للخدمات البترولية خط "ظهر" فى إطار المشاركة الاجتماعية.
 
 
ومن جهة أخرى، أشاد وزير الشباب والرياضة من المجهود المبذول للانتهاء من إنشاء المركز الذى سيكون متنفسا للشباب والفتيات لتحقيق منظومة الخدمات التثقيفية والترفيهية.
 
وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مركز شباب الشيخ زايد (1)
 

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مركز شباب الشيخ زايد (2)
 

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مركز شباب الشيخ زايد (3)
 

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مركز شباب الشيخ زايد (4)
 

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مركز شباب الشيخ زايد (5)
 

 


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