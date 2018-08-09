video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شركة مياه القناه تنهى تطهير شبكات وإصلاح طلمبة ببورسعيد والسويس

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:03 م
شركة مياه القناه تنهى تطهير شبكات وإصلاح طلمبة ببورسعيد والسويس جانب من أعمال الصيانة
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق
أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناة، أنه فى إطار المتابعة اليومية للشبكات، تم الإنتهاء من تطهير خطوط منطقة السيدة نفيسة والأمين الجديد والرحاب بقطاع بورسعيد، وذلك بعد حدوث انسداد فى الخط العمومى، وتواجد فى مكان العمل المهندس عاشور رئيس قطاع بورسعيد، وسعيد رخا رئيس حى الضواحى.
 
وأشارعزب فى بيان له اليوم، إلى أنه تم فى عملية التطهير، استخدام السيارات والمعدات وأيضا إنهاء سدد أمام عمارة 40 بمساكن محمد على تفاديا لغرق المنطقة، وتم عمل اللازم .
 
وأضاف عزب، أنه تم إصلاح وصيانة وتشغيل الطلمبه المرشحه رقم (3) بمحطة مياه أبوعارف1 و 2 بقطاع مياه السويس، بإشراف المهندس خالد عفيفي رئيس قطاع السويس، والمهندس عمروالبلتاجى مديرمحطات المياه.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة مياه القناه تشارك فى دورة المسار الوظيفى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مياه القناه

اخبار مياه القناه

اخبارمصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة