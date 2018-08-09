شركة مياه القناه تنهى تطهير شبكات وإصلاح طلمبة ببورسعيد والسويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناة، أنه فى إطار المتابعة اليومية للشبكات، تم الإنتهاء من تطهير خطوط منطقة السيدة نفيسة والأمين الجديد والرحاب بقطاع بورسعيد، وذلك بعد حدوث انسداد فى الخط العمومى، وتواجد فى مكان العمل المهندس عاشور رئيس قطاع بورسعيد، وسعيد رخا رئيس حى الضواحى.

وأشارعزب فى بيان له اليوم، إلى أنه تم فى عملية التطهير، استخدام السيارات والمعدات وأيضا إنهاء سدد أمام عمارة 40 بمساكن محمد على تفاديا لغرق المنطقة، وتم عمل اللازم .

وأضاف عزب، أنه تم إصلاح وصيانة وتشغيل الطلمبه المرشحه رقم (3) بمحطة مياه أبوعارف1 و 2 بقطاع مياه السويس، بإشراف المهندس خالد عفيفي رئيس قطاع السويس، والمهندس عمروالبلتاجى مديرمحطات المياه.