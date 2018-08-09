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شركة مياه الأقصر تنفي تسمم أهالي قرية الاقالته بسبب المياه

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:04 ص
شركة مياه الأقصر تنفي تسمم أهالي قرية الاقالته بسبب المياه محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر للمواطنين، عدم صحة ما تردد من وجود حالات تسمم ناتجة عن تناول مياه الشرب بمنطقة الأقالتة غرب الأقصر. 

وأضافت الشركة - في بيان رسمي - أنه بناء على متابعة اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، للتحاليل المعملية للمياه كل ساعتين بالشكل المعتاد والمنتظم لها تبين عدم وجود أى طارئ أو قصور في جودة المياه المنتجة من مرشح مياه الأقالتة أو تغير فى الخواص الطبيعية لها.

كما قامت لجنة من مديرية الصحة بسحب عدة عينات لمياه الشرب، وتحليلها، حيث جاءت نتيجة التحليل سلبية، مما يؤكد مدى صلاحية المياه .

وكانت قد ظهرت بعض حالات للنزلات المعويه فى مستشفى القرنة أمس الثلاثاء، حيث تابع مدير إدارة مياه القرنه الموقف وتبين أنه ناتج عن تناول عدد من المواطنين للحوم فاسدة فى وجبة العشاء بحفل زفاف بالمنطقة .

 

 


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