شركات صينية تشيد بمناخ الاستثمار بمصر وتعلن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة

كتب عبد الحليم سالم

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من حكومة إقليم خبى الصينى و8 شركات من كبريات الشركات الصينية، إضافة إلى شركة "سى أف ال دى" الصينية، المتخصصة بمجال إنشاء المدن الجديدة، خلال زيارتهم لمصر، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الصينية فى ظل المناخ الملائم وفى ظل ما تم إنجازه من إصلاح اقتصادى وتشريعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، مضيفة:"لذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة."

وتحدثت الوزيرة، عن ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تؤمن بدور القطاع الخاص فى التنمية وعلى استعداد لعمل جميع الإصلاحات التى من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص فى مصر وتعزيز دوره فى جميع القطاعات ومشاركته فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص فى الفترة الأخيرة، خاصة فى قطاع الطاقة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها بالتنسيق مع باقى الوزارات حيث تتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات فى محافظات مصر، داعية الشركات الصينية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة فى مصر والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمى للوزارة "www.miic.gov.eg" تم إنشاؤه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على جميع الإجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمى للوزارة للتعرف على جميع الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.

وخلال اللقاء، أعربت شركات صينية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر بقيادة السيد الرئيس، لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، وتم استعراض خريطة مصر الاستثمارية والفرص الاستثمارية بها فى كافة المجالات.

وأكد ليو شياو تشينغ، نائب رئيس شركة سينوما الصينية، أن شركته تعتزم الاستثمار فى مصر عن طريق انشاء مصنع للحديد والصلب بطاقة انتاجية 2 مليون طن سنويا، وباستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار.