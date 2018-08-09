شاهد فيديو اجتياح السيول والرياح للمدن الفرنسية

كتب: أحمد علوى

تداولت وساءل الإعلام الفرنسية مقاطع فيديو وصور لموجة الرياح والعواصف والأمطار التى شهدتها مدن فرنسية أمس الأربعاء والتى تم وصفتها بالـ"مرعبة".

وقالت قناة بى اف ام تى فى الفرنسية اليوم، إن ليلة أمس كانت صعبة للغاية إذ توقفت حركة المرور فى الكثير من المدن الفرنسية نتيجة هطول الأمطار الذى تحول لسيول، ولشدة الرياح التى بدورها ساهمت فى إسقاط الأشجار فى الطرقات.

ورفعت غالبية المناطق حالة التأهب القصوى فى كافة القطاعات وعلى الأخص فى المستشفيات ولدى الشرطة وجهات الدفاع المدنى، حيث وصل ارتفاع مياه الأمطار من 3 إلى 10 سنتيمترات فى مختلف المناطق.

Orages : la nuit a été très agitée à Sabres dans les Landes pic.twitter.com/6H3uvAi87P — BFMTV (@BFMTV) August 9, 2018

يذكر أن سوء الأحوال الجوية والعواصف الشديدة بفرنسا أدت إلى تعطل رحلات بالقطارات إثر سقوط الأشجار على الطرق وقضبان السكك الحديدية، مما أدى إلى إغلاق الطرق.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المسافرين الذين تكدسوا على محطة القطار فى ايزيو وكاين وايفرو تعدى الـ1500 شخص، مقسمين على المحطات المذكورة.

وعلى الفور سارعت السلطات بإرسال سيارات وعربات أجرة من أجل توصيل المسافرين إلى منازلهم أو إلى أماكن قريبه من أماكن توجههم إلى أن تهدأ حركة الرياح، وتعود القطارات إلى العمل بعد إزالة الأشجار وتمهيد الطرق من جديد ومواصلة الرحلات.