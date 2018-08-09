شاهد فى دقيقة.. اتحاد قبائل سيناء يرد على "الجزيرة" راعية التطرف

تحاول قناة الجزيرة "القطرية" بين حين وآخر تشويه رموز قبائل وأهالى سيناء، وفى هذا الصدد أصدر اتحاد قبائل سيناء بيانا للرد على قناة التحريض فى الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد فى بيان له: "تترنج قناة الجزيرة القطرية الاستخباراتية راعية الفكر التفكيرى والتطرف فى الشرق الأوسط والعالم أجمع وتبدأ من جديد فى نفث سمومها لصنع فتنة بين قبائل سيناء وقواتها المسلحة وشرطتها بعد فشلها الذريع فى مواجهة الشعب المصرى، ومحاولتها اليائسة فى زرع بذور الوقيعة بين ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة".

وأضاف في البيان: "على الرغم من محاولات التشويه الممنهجة تجاه رموز القبائل وأهالي سيناء بعد أن أثبتوا مرة أخرى وقوفهم بجانب جيشهم وشرطتهم في مواجهة آلة الحرب والتطرف الفاشي، لم لن تنالوا من عزيمتنا وأسودنا من القوات المسلحة والشرطة مستمرين حتى تطهير كامل سيناء من إرهابهم الأسود".

وتابع: "شهدائنا الأبطال قضوا نحبهم صفا بجانب القوات المسلحة نحو مسيرة التطهير والتعمير لأرض الفيروز ، سنعود لسيناء وسنعمرها قريبا جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة وسيكتمل الحلم شاؤوا أم أبوا".