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خالد صلاح
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سول: محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين فى بانمونجوم 13 أغسطس

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:18 ص
سول: محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين فى بانمونجوم 13 أغسطس وفد كوريا الشمالية والجنوبية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن الكوريتين تخططان لإجراء محادثات رفيعة المستوى فى دار الوحدة من الجانب الشمالى فى قرية بانمونجوم الحدودية يوم 13 أغسطس الجارى.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن ذلك جاء عبر إخطار أرسلته كوريا الشمالية اليوم إلى جارتها الجنوبية مقترحة إجراء محادثات رفيعة المستوى بين البلدين يوم 13 أغسطس الجارى لمراجعة مدى تنفيذ الاتفاقات الواردة فى إعلان بانمونجوم الصادر فى ختام لقاء القمة بين زعيمى البلدين فى أبريل الماضى و لمناقشة تحضيرات لعقد لقاء القمة الثانى بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون.

وسلمت حكومة سول إخطارًا بموافقتها على إجراء المحادثات رفيعة المستوى ، وتخطط لتشكيل وفد للمحادثات برئاسة وزير الوحدة جو ميونج-جيون.


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