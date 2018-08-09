سكرتير عام الدقهلية: المطعم العائم المحترق صادر له عدة قرارت غلق

صرح المهندس مختار الخولي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، حال زيارته لموقع المطعم العائم فى نهر النيل بالمنصورة، والذي شب حريق به اليوم، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة انفجار أسطوانة غاز، أن المطعم صادر ضده عدة قرارات غلق لتشغيلها بدون ترخيص.

وأشار الخولي أنه تم تحرير محضر بقسم شرطة أول المنصورة بفض أختام الغلق وإعادة تشغيل المركب مرة أخرى، كما صدر له قرار غلق برقم 1288 فى 4/12/2017، وتم إعادة تفتيش على المركب وتبين قيام صاحبها بتشغيلها وتم تحرير محضر فض أختام له برقم 29/2/2018 وتحرر ضده محضر إعادة غلق برقم 287 في 11/3/2018٨ ولكن صاحب المركب أعاد فض إختام الغلق وأعاد تشغيل المركب، وذكر أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق المنشأة.

يذكر أن قوات الحماية المدنية والإطفاء و9 سيارات إسعاف، وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده لباقي طوابق المركب.