سكرتير عام أسيوط يترأس حملة مكبرة لإزالة الاشغالات فى مركز الفتح

أسيوط/ ضحا صالح

ترأس المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط اليوم حملة مكبرة لازالة كافة الاشغالات وتراكمات الاتربة والرمال من الطريق السريع الفتح / الواسطى وطريق أسيوط الجديدة بدائرة مركز الفتح ومن اعلى كبرى الواسطى بالاستعانة بمعدات مراكز الفتح وابنوب ومدينة اسيوط ووحدة الرصف بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واستكمالا لخطة المحافظة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والانتهاء من أعمال الدهانات للكبارى والارصفة وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لافتتاح مشروع قناطر اسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

شارك فى الحملة المهندسة نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح والعميد اشرف البيه رئيس مركز ومدينة أبنوب وصلاح عامر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وكرم عبد الحفيظ مساعد رئيس مركز ابنوب واحمد ثابت نائب رئيس مركز أبنوب وامال احمد نائب رئيس حى غرب اسيوط .

وشدد سكرتير عام المحافظة - خلال الجولة – على ضرورة استمرار حملات ازالة الاشغالات ورفع الرمال من منازل الكبارى ومداخلها لمنع الحوادث المرورية التى تتسبب فيها مشيرا الى تجميع جميع المخلفات والاتربة فى أماكن تجميع القمامة المخصصة لها بالجبل الشرقى بعيدا عن الكتلة السكنية .

بدأت الحملة بمشاركة عمال ومعدات المراكز والاحياء وتحت اشراف مساعدين ونواب المراكز وتم إستكمال أعمال دهانات الكبارى العلوية والارصفة ورفع اكوام الاتربة وتهذيب الاشجار على جانبى الطريق الفتح / الواسطى وازالة اللافتات من على اعمدة الكهرباء .