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سقوط عاطلين فى قبضة الأمن قبل ترويجهما 45ألف قرص مخدر بالهرم

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:46 م
سقوط عاطلين فى قبضة الأمن قبل ترويجهما 45ألف قرص مخدر بالهرم أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما 45 ألف قرص مخدر بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية من الأقراص المخدرة على عملائهما.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وبحوزتهما 45 ألف قرص مخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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