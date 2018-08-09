روسيا: سنتخذ إجراءات انتقامية ردا على العقوبات الأمريكية

أ ش أ

أكدت روسيا، اليوم الخميس، أنها ستتخذ إجراءات انتقامية ردا على العقوبات الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية حادث تسميم سكريبال وابنته فى سالزبورى البريطانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى مؤتمر صحفى - إن الجانب الروسى سيبدأ بإعداد إجراءات انتقامية ردا على هذا التحرك الجديد (غير الودي) من قبل واشنطن، متهمة السلطات الأمريكية بانها اختارت عمدا طريق المواجهة مع روسيا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس عن جزء من العقوبات الجديدة التى ستفرضها على روسيا بذريعة قضية تسميم سكريبال.