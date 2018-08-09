رحلات مكوكية لنقل 12486 حاجًا عبر ميناء نويبع

أكد هانى سعد الله مدير توكيل الجسر العربى بنويبع، أن ميناء نويبع يشهد رحلات مكوكية لنقل 12486 حاجا على متن العبارة سينا والعبارة ايلا، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن سفر 6758 حاجا على متن 158 باصا، وجارى سفر باقى الحجاج تباعا.

وأضاف سعد الله، أنه لا يوجد أى تكدسات داخل أو خارج الميناء، وفور وصول باصات الحجاج يتم انهاء إجراءات سفرهم ويتم صعودهم على العبارة فورا دون انتظار، وذلك للتنسيق لسفر 3 رحلات يوميا ومن المتوقع الانتهاء من سفر آخر فوج برى يوم 13 الجارى.