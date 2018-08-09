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رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يستنكر الموقف الكندى من السعودية

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:34 م
رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يستنكر الموقف الكندى من السعودية عادل الجبير وزير الخارجية السعودى
كتب مصطفى عنبر
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استنكر المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" التابعة لجامعة الدول العربية، الموقف الصادر عن الخارجية الكندية بشأن ما اسمته "نشطاء المجتمع المدني"، مؤكدا أن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حتى الآن.

وقال "فزيع" فى بيان له اليوم، إنه تابع بكل اندهاش ما صدر عن الخارجية الكنديه تجاه المملكة العربية السعودية، وأوضح أنه كدبلوماسي سابق فإنه يستغرب ويستهجن هذا الموقف تجاه المملكة، البعيد كل البعد عن قواعد التعامل بين الدول التي منها قاعدة أساسية في القانون الدولي مفادها عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل بين الدول.

وأضاف: "اللغة التي صدرت من الخارجية الكندية غير مقبولة وغير مبررة جملة وتفصيلاً"، وتابع: "المملكة دولة لها سيادتها وأنظمتها وتشريعاتها ولا يمكن لأحد أن يملي عليها ما يجب أن تفعل وما لا تفعل، كما أن لكل دولة أولوياتها وظروفها التي يجب أن تحترم".

وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بالتفاعل الإيجابي للمملكة مع التزاماتها الحقوقية على الصعيد الإقليمي، مؤكداً أن المملكة من الدول المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومنفتحة في تعاونها مع لجنته الرقابية، كما أنها الدولة العربية الوحيدة التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حتى الآن.


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