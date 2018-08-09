رئيس الوزراء العراقى: الإرهاب والفساد دمرا مدننا ونتعاون لإعمارها

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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، اليوم الخميس، أن الإرهاب والفساد دمرا مدننا ويجب أن نتعاون لإعمار المدن ومحاربة الفساد، قال نحن نستمع للجميع وليس فقط لمن يتظاهر والذى هو حق من حقوقه الدستورية.

وأضاف العبادى - خلال استقباله شيوخ وأهالى وحكومة محافظة نينوى - وفقا لبيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن تعاون أهالى نينوى مع القوات الأمنية كان من أهم الأسباب التى أدت لتحرير المحافظة، مشيرا إلى أن عودة الحياة فى نينوى كانت أفضل رد على الإرهاب.

وتابع قائلا :"إننا مثلما وعدنا بتحرير الأرض وتحقق بفترة قياسية فإننا سنقضى أيضا على فكر الإرهاب وخلاياه.. دافعنا بالدماء عن مدننا فكيف لا نوفر لها الخدمات ولأهلها فرص العيش الكريم، موضحا أن العقبات وتقديم الخدمات أغلبها ليس ماديا إنما هناك سوء إدارة وعدم معرفة ومعرقلون وأن الكثير من الفشل يعود لعدم التخطيط السابق".

وكلف العبادى، الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضع خطة عاجلة لتعويض المتضررين من جرائم الإرهاب والعمليات العسكرية.