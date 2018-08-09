رئيس "القابضة المعدنية" يفتتح فرن نفقى بشركة الإسكندرية للحراريات

كتب عبد الحليم سالم

زار الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، شركة الإسكندرية للحراريات – إحدى الشركات التابعة- وكان فى استقباله الدكتور صلاح حمده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات والقيادات الفنية والعمالية والعاملين بالشركة.

وافتتح مدحت نافع، بحسب بيان صحفى، خلال الزيارة الفرن النفقى وذلك بعد توقفه لمدة 6 أشهر نتيجة انفجار غاز داخل الفرن، وقد تم تجديد هذا الفرن بالكامل بخامات محلية وأيادى العاملين بالشركة وبتوفير نسبته ( 81 % ) من إجمالى التكلفة المقدرة، وتم إضافة معظم قيمة الإصلاح على الأصل الثابت مما جعل تكلفة الإصلاح تكاد تكون لا تذكر بل استفادت الشركة من طول العمر الإنتاجى للفرن بعد الإصلاح، حيث تحول إلى فرن جديد.

كما تطور الشركة حالياً منتج الحراريات العازلة المشكلة وغير المشكلة باستخدام رابطة كيميائية وبالتجفيف، لتخفيض تكلفة استهلاك الغاز، وكذلك إجراء دراسات وتجارب لإنتاج طوب الدياتوميت وهذين النوعين لا يتم إنتاجهما محلياً بل يتم استيرادهما من الخارج، كما حرص نافع، على لقاء عدد من العاملين بالشركة معرباً عن اعتزازه وتقديره للجهود الذاتية المبذولة لتجديد وتشغيل الفرن النفقى.