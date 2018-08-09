دواوين الوزارات × 24 ساعة..40 ألف يسجلون رغباتهم بالمرحلة الثالثة للتنسيق

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة تطمئن على حجاج بيت الله الحرام عبر "فيديو كونفرانس"

وزارة التموين:

"التموين" تعاين 1224 فرعا من المرحلة الثانية لمشروع جمعيتى بالوجه البحرى

وزارة التضامن الاجتماعى:

التضامن: 33 ألف جنيه مبيعات أول يومين بمعرض ديارنا فى رأس البر

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تنتهى من نتيجة الدور الثانى لإعدادية الجيزة بنسبة نجاح 81.2%

التعليم: لن يسمح لغير المعتمدين بتدريب المعلمين على النظام الجديد

وزارة الإسكان:

​فيديو.. "الإسكان" تكشف عن شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى الحر

وزارة الأوقاف:

الأوقاف: خطة للعناية بالمساجد الأثرية وتشجيع العمل التطوعى لترميمها

وزارة النقل:

وزير النقل يتفقد أعمال محاور ربط القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى و"الإقليمى"

النقل العام بالقاهرة تكثف خطوطها على الأماكن السياحية خلال العيد

وزارة الزراعة:

"الزراعة": مصادرة 47 طن لحوم لعدم صلاحيتها وتحرير 589 محضرا

"الزراعة" تعلن ذبح 128 ألف رأس ماشية و5 ملايين طائر بالمجازر خلال شهر

وزارة التعليم العالى:

اعتماد نتيجة التحويل الإلكترونى لتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

40 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة للتنسيق

وزارة الكهرباء:

وزير الكهرباء يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين

وزارة القوى العاملة:

صور.. وزير القوى العاملة يعقد لقاءات دورية مع المستثمرين بالمحافظات

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

وزيرة الهجرة: نعمل على حل مشكلة إجازات المصريين فى الخارج

وزيرة الهجرة تلتقى وزير التموين لبحث إضافة أبناء العاملين بالخارج على البطاقات